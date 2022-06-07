Прикордонники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку, – ДПСУ

Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що такий процес сприятиме швидшому вирішенню проблеми дефіциту пального в Україні. "Зелені коридори" для вантажівок, які перевозять пальне, погоджені з суміжними країнами. Автівки, що транспортують пальне, проходять необхідні прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні.

"У випадку виникнення черг на державному кордоні, таким транспортним засобам надається пріоритет у перетинанні кордону, у тому числі з виділенням додаткових смуг для руху", – зазначив начальник пресслужби Західного регіонального управління Держприкордонслужби Роман Павленко.

Вантажівки з цистернами, які прямують в країни ЄС за пальним, також проходять оформлення позачергово.