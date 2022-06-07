Євросоюз погодив єдиний стандарт зарядних пристроїв для гаджетів

Усі мобільні телефони, планшети та камери у Євросоюзі з осені 2024 року повинні мати стандартизоване зарядне обладнання USB Type-C.

Відповідну домовленість досягли переговорники Європарламенту та Ради ЄС, передає пресслужба Європарламенту.



Зазначається, що це рішення є частиною ширших зусиль ЄС, щоб зробити продукти в регіоні більш екологічними, зменшити кількість електронних відходів і полегшити життя споживачів.



Згідно з новими правилами, споживачам більше не знадобиться інший зарядний пристрій і кабель щоразу, коли вони купують новий пристрій. Вони зможуть використовувати один зарядний пристрій для всіх своїх малих і середніх портативних електронних пристроїв.

Мобільні телефони, планшети, електронні книги, навушники, цифрові камери, навушники та гарнітури, портативні ігрові консолі та портативні колонки, які заряджаються за допомогою дротового кабелю, повинні бути оснащені портом USB Type-C, незалежно від виробника.

Ноутбуки також мають адаптувати до вимог у період до 40 місяців після набуття чинності нових правил.



Також зазначається, що ці нові зобов’язання призведуть до більшого повторного використання зарядних пристроїв і допоможуть споживачам заощадити до 250 млн євро на рік на непотрібних покупках зарядних пристроїв.

За оцінками, утилізовані та невикористані зарядні пристрої становлять близько 11 тисяч тонн електронних відходів на рік.