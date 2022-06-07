Нацбанк домовився про обмін готівкової гривні на євро в Італії

Національний банк України (НБУ) підписав угоду з Банком Італії, як дозволить українцям обміняти готівкову гривню на євро в італійських банках.

Про це голова правління НБУ Кирило Шевченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Процес обміну буде налагоджено вже до кінця червня. Українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування, зможуть обміняти до 10 000 грн на євро у філіях центробанку Італії та відділеннях ключових комерційних банків", – написав Шевченко.

За його словами, до цієї програми обміну має приєднатися близько 400 відділень італійських банків, їх перелік буде опубліковано на сайті Банку Італії, де також буде вказано обмінний курс.

Шевченко уточнив, що програма обміну готівкової гривні розповсюджується на неповнолітніх осіб без супроводу, від їх імені обміняти гривні зможуть законні опікуни.

Як повідомлялося, українські біженці з 1 червня можуть обміняти до 10 000 гривень на особу на євро в Бельгії, з 24 травня така можливість з’явилася в Німеччині.