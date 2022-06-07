МАГАТЕ зможе потрапити на ЗАЕС тільки після повернення станції під контроль України, – "Енергоатом"

Українська сторона не запрошувала гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі відвідати Запорізьку АЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що вчора Гроссі заявив, що МАГАТЕ готує експертну місію на Запорізьку АЕС, адже найбільша атомна електростанція Європи припинила онлайнову передачу даних про стан справ із ядерними матеріалами. "Україна запрошувала нас, ми туди поїдемо", – цитує "Енергоатом" його допис у Твіттері.

"Це повідомлення від очільника МАГАТЕ ми розглядаємо як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії", – наголошує українська компанія.

В "Енергоатомі" пояснили, що насправді "втрата зв’язку" ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі український оператор Vodafone. А з Vodafone МАГАТЕ має контракт на передачу даних. Зазначається, що всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем Агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли Vodafone буде увімкнуто.

"Дуже схоже на те, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб Агентство "втратило контроль", не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію.

Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею", – наголошують в "Енергоатомі".

Також наголошується, що в керівництві МАГАТЕ майже чверть – близько 100 осіб – росіяни. Зокрема, заступник очільника агентства – керівник Департаменту ядерної енергії Михаіл Чудаков – також є громадянином РФ.