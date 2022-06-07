"Ощадбанк" продав на аукціоні два заводи за 108 мільйонів

Державний "Ощадбанк" та ДП "СЕТАМ" провели успішний електронний аукціон з продажу олієекстракційного заводу та заводу модифікованих жирів з обладнанням у Кропивницькому на умовах фінансового лізингу загальною вартістю 108,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що обсяг першого платежу фінансового лізингу становитиме 60 млн грн, що більше від стартового в понад 5 разів. Сплата залишку ціни продажу буде відбуватись рівними частинами впродовж 84 місяців від дати укладення договору фінансового лізингу.

"Попри воєнний стан та викликані ним суттєві обмеження щодо врегулювання проблемної заборгованості "Ощад" продовжує роботу зі скорочення непрацюючого портфеля та реалізацію стягнутого майна. В нових реаліях успішна угода з продажу наших лотів на СЕТАМ є ще більш цінною", – зазначив Арсен Мілютін, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роботу з NPL.

Як повідомлялося, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 березня знизилася до 26,6% порівняно з 29,5% на 1 лютого. Обсяг NPL зменшився за лютий на 46,3 млрд грн.