Естонія надала Україні допомоги на 240 мільйонів євро

Естонія надала Україні допомоги на близько 240 млн євро, що становить "велику частину" естонського оборонного бюджету.

Про це йдеться в повідомленні Верховної Ради України за результатами робочої зустрічі першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка з першим віцеспікером парламенту Естонської Республіки Ханно Певкуром.

Корнієнко зазначив, що Україна вдячна Естонії за лідерську позицію щодо ухвалення шостого пакету санкцій проти РФ.

"Ви своїм прикладом показали, що відмова від російських енергоносіїв можлива. Це не катастрофа, якщо правильно спланувати та послідовно діяти", – акцентував він.

За його словами, у розрізі військового співробітництва Естонія надала Україні допомоги на близько 240 млн євро, що становить "велику частину" естонського оборонного бюджету.

"Протитанкові ракети, артилерія, легке озброєння, боєприпаси, паливо, засоби зв’язку, медичні засоби Естонія надала Україні", – повідомив Корнієнко та подякував за гуманітарну допомогу та підтримку у розмінуванні українських територій.

Також, за його даними, лише внесок приватної допомоги з Естонії становив близько 14 млн євро.

Зі свого боку Певкур підкреслив, що, коли виникне необхідність у підтримці ратифікації кандидатства України в Євросоюзі, "ми спробуємо бути першими в ЄС і зробити це за один день".

Він також повідомив, що Естонія ухвалила принципове рішення не використовувати більше російський газ та електроенергію у майбутньому, але "питання не в Естонії, Латвії чи Литві, питання в Європейському Союзі, і, на превеликий жаль, процес займає надто багато часу".