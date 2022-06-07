Apple додала підтримку української мови у нову функцію розпізнавання тексту

Корпорація Apple додасть підтримку української мови у функціях Live Text та Voice Over.

Інформація про з’явилася на офіційному сайті Apple після вчорашньої презентації майбутніх оновлень операційних систем iOS 16, iPadOS 16 та macOS 13 Ventura, повідомляє галузеве видання ITC.ua.

Функція розпізнавання тексту Live Text дебютувала разом з iOS 15 та спочатку підтримувала лише сім мов. З новим оновленням кількість підтримуваних мов зросла до десяти і серед них з’явилася українська.

Окрім того, Apple розширила можливості Live Text – тепер ця функція працює з відео. Водночас завдяки низці покращень iOS також навчилася краще розуміти контекст розпізнавання – наприклад, одразу конвертувати суму в потрібну валюту або зробити переклад тексту.

Функція Live Text підтримується в iPhone XS, 11, 12, 13, SE 3-го покоління, XR, в iPad на A12 Bionic та новіше, а також на Mac з Apple Silicon.

Крім того, українська з’явиться у функції Voice Over, яка входить до стандартного набору спеціальних можливостей, призначених для людей з особливими потребами. Зокрема, програма для читання екрана на основі жестів VoiceOver дає змогу використовувати iPhone людям з порушеннями зору. Вона надає звукові описи вмісту екрана: від заряду акумулятора й даних про користувача під час телефонного дзвінка і до відкритої програми.