Суд остаточно повернув державі незаконно передане в оренду водосховище на Одещині

Верховний Суд підтвердив рішення Південно-західного апеляційного господарського суду, яким зобов’язав повернути державі Барабойське водосховище площею 351,9 га і вартістю 8,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, суд встановив, що приватне підприємство у 2011 році незаконно отримало водосховище в оренду. Однак прокурори Одеської обласної прокуратури звернулися з позовом до суду про повернення його державі.

"Незважаючи на неодноразові оскарження суб’єктом господарювання рішення суду, прокурори домоглися повернення Барабойського водосховища державі. Цей водний об’єкт має важливе значення для продовольчої безпеки та ресурсного забезпечення держави як частина державної мережі Нижньо-Дністровської зрошувальної системи, що забезпечує водою 12 тис га зрошувальних земель", – наголошується у повідомленні.

За даними судового реєстру, водосховище було передане в оренду ТОВ "Одесарибгосп", власниками якого вказані Петро та Олександр Дмитруки.

Барабойське водосховище – невелике руслове водосховище на річці Барабой, розташоване в межах Біляївської міської громади Одеської області України. На березі розташовано місто Теплодар.

Водосховище має площу у 42 га, глибина досягає трьох метрів. Воно було створено у 1976 році і мало стати частиною єдиного комплексу Теплодарської атомної електростанції, будівництво якої було зупинено після катастрофи на Чорнобильській АЕС.