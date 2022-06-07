Ціни на пальне у Великобританії встановили історичний рекорд

Середня вартість бензину у Великобританії перевищила позначку 1,785 фунта ($2,24) за літр, що стало найвищим показником за всю історію ведення статистики в країні.

Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на галузеві дослідження, передає enkorr.

Таким чином, лише за останню добу літр бензину здорожчав на 6 пенсів (7,5 цента), а історичні максимуми протягом останніх місяців оновлюються кожні кілька днів.

Ціни на дизпальне у королівстві також збільшуються на тлі проблем нафтопереробних заводів у всьому світі й зростання цін на енергоносії через антиросійські західні санкції, введені у відповідь на події в Україні.

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Дизельне пальне здорожчало до рекордних 1,852 фунта за літр ($2,31). Телеканал зазначає, що рік тому бензин і дизель у Великій Британії в середньому відпускали за 1,29 і 1,31 фунта за літр відповідно.

Експерти звертають увагу на те, що зростання вартості спостерігається, попри скорочення британським урядом паливного збору на 5 пенсів (6 центів) за літр на період до березня наступного року.

Як повідомлялося, 3 червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Відповідні рішення оприлюднено у Офіційному журналі ЄС та набули чинності.

Санкції передбачають часткову заборону на імпорт російської нафти (крім імпорту трубопроводами), відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT російського "Сбєрбанку", заборону мовлення в ЄС для трьох російських пропагандистських телеканалів, заборону на експорт низки товарів та технологій в РФ та розширення санкційних списків.