Німеччина проти скасування санкцій для Білорусі в обмін на транзит українського зерна, – Шольц

Німеччина не бачить можливості скасування санкцій проти Білорусі в обмін на надання коридору для вивезення зерна з України.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єрами Латвії та Естонії Кріш'янісом Каріньшом та Каєю Каллас, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це в жодному разі не означає, що ми повинні відмовитися від санкцій, які ввели щодо Лукашенка", – заявив Шольц.

За словами канцлера ФРН, західні країни шукають способів, як безпечно вивезти цю сільськогосподарську продукцію з України, щоб уникнути нестачі продовольства у світі.

"Це – відповідальність Росії, що зерно не може бути вивезене з України... Ми намагатимемося знайти рішення, ООН також намагається знайти рішення", – сказав Шольц.

Він також наголосив, що під час розблокування Одеського порту потрібно забезпечити, щоб "Росія не зловживала такими рішеннями".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Україна не готова розглядати питання експорту зерна через Білорусь. З такою пропозицією раніше виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.