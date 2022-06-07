Депутат Одеської облради вимагав хабаря від директора лікарні, – НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали "на гарячому" депутата Одеської обласної ради – голову однієї з постійних комісій облради.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії затриманого попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), наразі аирішується питання про повідомлення йому про підозру. Дії особи

"За даними слідства, посадовець вимагав та одержав у директора лікарні неправомірну вигоду за неперешкоджання в діяльності підприємства, а також за "гарантію" залишення на посаді. Його викрили "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 120 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

За даними одеського видання "Думська.net", затриманий – голова комісії облради з питань охорони здоров'я Дмитро Чапір, депутат від партії мера Одеси Геннадія Труханова.

Він нібито вимагав відкат від суми закупівлі двох апаратів штучної вентиляції легень для КНП "Дунайська обласна лікарня".