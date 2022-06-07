Фонд соцстрахування виплатив українцям 3,8 мільярда допомоги з початку війни
Про це повідомляє Фонд соціального страхування України.
Усі види допомог фінансуються Фондом у повному обсязі, однак наявна затримка у строках перерахування коштів. Бюджет ФССУ складається із частки в розмірі 9,57% від 100% єдиного внеску, який сплачується роботодавцями за кожного працівника. Кошти від частки ЄСВ системно надходять на рахунок Фонду попри воєнний стан, однак наразі обсяги надходжень не покривають потребу у видатках на страхові виплати та матеріальне забезпечення у повному обсязі.
Водночас, усі надходження направляються на фінансування допомог в оперативному режимі – щойно кошти надходять на рахунок Фонду, вони перераховуються в обласні управління для проведення виплат.
У Фонді нагадали, що дата фінансування допомоги прямо залежить від дати прийняття заяви-розрахунку, яку роботодавець подає за лікарняним працівника. Аби орієнтуватись у звітності щодо стану фінансування, необхідно уточнити у роботодавця зазначену дату (це дата отримання третьої квитанції).