Держборг у квітні зріс до $97,6 мільярда, – Мінфін

Сукупний державний борг України у квітні зріс на 0,84% у доларах США – до $97,62 млрд, у гривні – на 0,84%, до 2,86 трлн грн.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства фінансів, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, прямий держборг у квітні 2022 року у доларовому вираженні зріс на 1,27% – до $86,38 млрд, у гривневому – на стільки ж, до 2,56 трлн грн. У тому числі зовнішній прямий борг у доларах скоротився на 0,91% – до $49,91 млрд (у гривні – на 0,92%, до 1,46 трлн грн).

Як повідомив Мінфін, гарантований державою борг у квітні у доларовому еквіваленті зменшився на 2,76%, до $10,23 млрд, у гривні – на 2,74%, до 299,39 млрд грн.

З початку 2022 року сукупний держборг України скоротився на 0,34% у доларовому еквіваленті та зріс на 6,88% – у гривневому.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у доларах знизилася до 34,04%, у євро – до 14,41%, у СПЗ – 14,77%, в ієні – до 0,45%, а у гривні зросла до 36,29%, а також англійські фунти стерлінгів залишилися на колишньому рівні – 0,03%.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України у квітні підвищило прогноз виплат за державним боргом у 2022 році на 11,84 млрд грн порівняно з квітневим прогнозом – до 584,1 млрд грн.