НАЗК закликала депутатів передати бюджетне фінансування партій на потреби ЗСУ

Національне агентство з питань запобігання корцпції пропонує парламенту зупинити державне фінансування партій на період дії воєнного стану і спрямувати ці кошти на потреби оборони, у тому числі потреби Збройних Сил України.

З відповідним листом голова НАЗК Олександр Новіков звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, повідомляє пресслужба Нацагентства.

Новіков нагадав, що для фінансування статутної діяльності політичних партій у державному бюджеті на 2022 рік передбачено майже 886 млн грн. У квітні Кабінет міністрів скоротив цю суму на 88,5 млн грн.

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НАЗК пропонує внести зміни до законів України "Про політичні партії в Україні", "Про Державний бюджет України на 2022 рік" та зупинити державне фінансування політичних партій на весь період дії воєнного стану.

На думку НАЗК, гроші, передбачені для фінансування статутної діяльності політичних партій, необхідно спрямувати безпосередньо для забезпечення потреб оборони, у тому числі потреб ЗСУ.

Також у листі НАЗК запропонувало оптимізувати щорічний обсяг державного фінансування політичних партій, а саме – змінити формулу розрахунку загального обсягу коштів: замість чинного показника мінімальної заробітної плати застосовувати показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як повідомлялося, 31 травня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", які передбачають збільшення видатків на 287,09 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень. Водночас профільний комітет Верховної Ради відмовився скасувати на рік фінансування парламентських політичних партії за рахунок державного бюджету, передбачене у суму 600,52 млн грн. Цей пункт з фінальної версії закону виключений.