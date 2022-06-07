Кабмін схвалив законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Кабмін підтримав законопроєкт "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни".

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати. Тому вже зараз ми підготували законодавче підгрунття для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва", – пояснив міністр.

Ляшко наголосив, що йдеться про легалізацію ліків на основі канабісу, а не речовини, що перебувають у незаконному обігу.

"Препарати канабісу не є "конкурентами" наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. "Медичний" канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання", – зазначив очільник МОЗ.

Разом з тим, за словами міністра, законопроєкт передбачає жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів з канабісом.

Він додав, що історично препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу.

"Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ", – додав Ляшко.

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Як повідомлялося, згідно з опублікованими партією "Слуга народу" попередніми результатами опитування "5 питань від президента", проведеного під час місцевих виборів восени минулого року, легалізацію каннабісу з медичною метою підтримали 64,88% респондентів, проти виступили 29,53% опитаних.

Однак Верховна Рада в липні 2021 року відправила на доопрацювання законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності (законопроєкт №5596).

Законопроєкт №5596, зокрема, пропонував запровадити обмежений та контрольований обіг канабісу в медичних та наукових цілях, посилений контроль за його обігом, електронний реєстр усіх препаратів на основі канабісу та систему їх відпуску виключно за електронним рецептом.

Крім того, законопроєкт передбачав ліцензування будь-якої діяльності, пов'язаної з обігом медканабісу, звітність та подання інформації контролюючим органам, клінічні випробування та наукові дослідження з медичного канабісу, а також регулювання вмісту речовин канабісу відповідно до європейського законодавства.

Законопроєкт передбачав класифікацію конопель залежно від вмісту в ній тетрагідроканнабінолу (ТГК): медичні коноплі (Cannabis) з низьким вмістом ТГК у сухій масі (0,2-1%) та Cannabis з високим вмістом ТГК (більше 1%) а також промислові коноплі , вміст ТГК у сухій масі якої не перевищує 0,2%.