Кабмін схвалив законопроєкт про легалізацію медичного канабісу
Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати. Тому вже зараз ми підготували законодавче підгрунття для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва", – пояснив міністр.
Ляшко наголосив, що йдеться про легалізацію ліків на основі канабісу, а не речовини, що перебувають у незаконному обігу.
"Препарати канабісу не є "конкурентами" наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. "Медичний" канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання", – зазначив очільник МОЗ.
Разом з тим, за словами міністра, законопроєкт передбачає жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів з канабісом.
Він додав, що історично препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу.
"Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ", – додав Ляшко.
Як повідомлялося, згідно з опублікованими партією "Слуга народу" попередніми результатами опитування "5 питань від президента", проведеного під час місцевих виборів восени минулого року, легалізацію каннабісу з медичною метою підтримали 64,88% респондентів, проти виступили 29,53% опитаних.
Однак Верховна Рада в липні 2021 року відправила на доопрацювання законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності (законопроєкт №5596).
Законопроєкт №5596, зокрема, пропонував запровадити обмежений та контрольований обіг канабісу в медичних та наукових цілях, посилений контроль за його обігом, електронний реєстр усіх препаратів на основі канабісу та систему їх відпуску виключно за електронним рецептом.
Крім того, законопроєкт передбачав ліцензування будь-якої діяльності, пов'язаної з обігом медканабісу, звітність та подання інформації контролюючим органам, клінічні випробування та наукові дослідження з медичного канабісу, а також регулювання вмісту речовин канабісу відповідно до європейського законодавства.
Законопроєкт передбачав класифікацію конопель залежно від вмісту в ній тетрагідроканнабінолу (ТГК): медичні коноплі (Cannabis) з низьким вмістом ТГК у сухій масі (0,2-1%) та Cannabis з високим вмістом ТГК (більше 1%) а також промислові коноплі , вміст ТГК у сухій масі якої не перевищує 0,2%.