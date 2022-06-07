Кабмін затвердив бюджет Фонду страхування на випадок безробіття

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 7 червня, затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2022 рік з доходами і видатками на рівні 19,33 млрд грн.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Затверджено збалансований та бездефіцитний бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2022 рік. Передбачено, що доходи Фонду у 2022 році становитимуть 19,33 млрд гривень, із них страхові внески – 17,35 млрд гривень, а видатки – 19,33 млрд гривень", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, у лютому Кабмін затвердив бюджет Фонду соціального страхування на 2022 рік з доходами і видатками у розмірі 37,52 млрд грн.