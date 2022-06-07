Кабмін доручив "Нафтогазу" збільшити запаси газу у сховищах до 19 мільярдів кубометрів

Кабінет міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 мільярдів кубометрів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

Він нагадав, що Україна завершила опалювальний сезон цього року із запасами у сховищах на рівні близько 9 млрд кубометрів, після чого почався сезон закачування газу у ПХГ.

"Станом на 1 червня в наших підземних сховищах зберігається вже 10 млрд кубічних метрів газу. Це на 7,5%, або на 700 млн кубів більше, ніж, наприклад, середні показники 2014-2018 років", – зазначив Шмигаль.

Водночас прем’єр зауважив, що уряд наразі прораховує одразу декілька сценаріїв розвитку подій в контексті проходження опалювального періоду.

"Видобуток газу цього року оцінюємо від 16 до 19 млрд кубів. Споживання від 21 до 24 млрд кубів. Відповідно, частину газу будемо імпортувати. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми також маємо. Сьогодні даємо доручення НАК "Нафтогаз", щоб на початок опалювального сезону у наших газосховищах було щонайменше 19 млрд кубічних метрів блакитного палива", – сказав Шмигаль

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, НАК "Нафтогаз України" потребує майже 220 млрд грн, щоб забезпечити газом наступний опалювальний сезон.

Зокрема, "Нафтогаз" планує імпортувати 2,7 млрд кубометрів газу та ще 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку. "Нафтогазу" може не вистачити 189 млрд грн на закупівлю цього газу, а загальний дефіцит грошових коштів групи для забезпечення наступного опалювального сезону може становити 219 млрд грн. У минулому році "Нафтогаз" імпортував 2,5 млрд кубометрів газу на 42 млрд грн, однак з того часу ціни на газ у Європі значно зросли.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна має намір знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.

Нагадаємо/, за минулий опалювальний сезон запаси газу в українських сховищах зменшилися з 18,7 млрд кубометрів до близько 9 млрд кубометрів.