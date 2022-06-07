Кабмін створив штаб для підготовки до опалювального сезону

Уряд створив Штаб із підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/2023 років під час воєнного стану.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цієї весни нам все-таки вдалося успішно провести найскладнішу в історії держави посівну кампанію. Були повністю перебудовані логістичні маршрути країни. Тепер потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими", – сказав Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль, очолить штаб міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Завданнями штабу буде збалансування енергосистеми, проведення ремонтів, оперативне вирішення всіх проблем, формування необхідного рівня комунікацій між усіма задіяними рівнями. За словами прем’єр-міністра, до штабу будуть залучені представники місцевої влади, теплопостачальників, регулятора та державної компанії "Нафтогаз".

Шмигаль зауважив, що спеціалісти вже зробили перші розрахунки, аби зрозуміти, скільки потрібно газу, вугілля та які ремонтні роботи необхідно провести.

"Збитки енергетичної інфраструктури та енергетиків уже сягнули десятків мільярдів гривень. В цих умовах уряд робить все, аби цієї зими всі українці були зі світлом і теплом. Ремонти й модернізація обладнання та мереж – це зараз ключове завдання, яке мають спільно зробити уряд, місцева влада та бізнес", – підкреслив глава уряду.

Прем’єр-міністр повідомив, що ремонтні роботи уже розпочалися там, де це можливо. Міністерство розвитку громад та територій відповідальне за реалізацію проектів відбудови.