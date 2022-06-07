Україна підпише контракт на придбання зброї у Польщі вартістю $700 мільйонів, – ЗМІ (оновлено)

Польща та Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми підписуємо один із найбільших збройових контрактів за останні три десятиліття – продаж зброї для українців, Україні. Ця зброя добре випробувана, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", – цитує слова Моравецького канцелярія польського прем'єра у Twitter.

Як повідомляє Польське радіо, Моравецький заявив про підписання контракту на продаж зброї Україні на пресконференції в Гуті Стальова Воля.

Він уточнив, що контракт передбачає, що частину загальної суми на придбання польського озброєння Україна отримає від ЄС, а решту оплатить зі свого бюджету.

За даними видання, угода передбачає постачання Україні 56 гармат-гаубиць "Krab" на суму приблизно 3 міяльрдів злотих (близько $700 мільйонів).

На початку травня прм'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наша держава отримала більш як $12 млрд підтримки у вигляді зброї та фінансів.