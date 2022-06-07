ВАКС остаточно виправдав ексміністра Омеляна у справі про портові збори

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив у силі попереднє рішення, яким виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі зменшення ставок портових зборів.

Про це Омелян написав у Facebook.

"Щойно апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла ухвалу, згідно з якою апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залишено без задоволення, а вирок ВАКС від 18 жовтня 2021 року – без змін. Нагадаю, рішенням першої інстанції було відкинуто всі звинувачення прокуратури і не знайдено не лише будь-яких зумисних неправомірних дій з мого боку, а й констатовано відсутність самого факту злочину", – написав Омелян.

Він нагадав, що у 2020 році йому було висунуто звинувачення щодо нанесення збитків державному бюджету через скорочення на 20% портових тарифів і зборів.

У жовтні 2021 року рішенням першої інстанції було відкинуто всі звинувачення прокуратури й констатовано відсутність самого факту злочину.

Як повідомлялося, за версією слідства, Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зниження всіх портових зборів (крім маячного) на 20%. Водночас, один із цих зборів – адміністративний – є доходною частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

За даними НАБУ, Міністерство фінансів виступало проти зменшення всіх портових зборів, наголошуючи, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів до державного бюджету.

У результаті, як повідомляли в НАБУ, рішення ексчиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн.

Дії Омеляна кваліфіковані за ч. 2 ст. 211 (видання посадовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.