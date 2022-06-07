Валовий регіональний продукт Донеччини впав через війну у два рази, – ОВА. ІНФОГРАФІКА

Валовий регіональний продукт Донецької області скоротився вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Донецька військова адміністрація (ОВА).

"Такий вплив на економіку області має повномасштабне вторгнення Російської Федерації", – сказано в повідомленні.

В ОВА зазначили, що наразі на Донеччині через повномасштабну війну не працює понад 50% підприємств, пошкоджено 25% та знищено 15% виробничих потужностей.

На державних шахтах області видобуток вугілля впав на 50%, зовсім припинили роботу дві шахти.

Повідомляється також, що в регіоні знеструмлено 315 населених пунктів, через це в області проблеми з постачанням води.

Окрім того, заблоковані окупаційними військами Вуглегірська і Миронівська ТЕС, зупинена внаслідок обстрілів Слов’янська ТЕС, працює Курахівська ТЕС. Область через це втрачає близько 1 млрд грн податків на рік.

В аграрному секторі Донецької області 38% засіяної площі під окупацією, зібрали урожай озимих та засіяли 68% від запланованих.

Наразі в регіоні працює 21 тваринницьке підприємство і 5 хлібокомбінатів.

У банківській сфері – в області відкриті 15 відділень двох банків, констатували в обласній адміністрації.