Світовий банк схвалив додаткове фінансування для України на $1,5 мільярда (оновлено)

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування для України в розмірі $1,49 млрд в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Як повідомляє пресслужба Світового банку, ці кошти будуть використані на виплату зарплатні державним службовцям та вчителям.

Проєкт отримав фінансові гарантії від Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії; паралельне фінансування від Італії та очікувані майбутні гарантії, зокрема від Данії. Проєкт також співфінансується із внесків у новий багатосторонній донорський трастовий фонд (MDTF) від кількох держав, включаючи Швейцарію.

Уточнюється, що це нове фінансування є частиною пакету підтримки у понад $4 млрд, який мобілізує Світовий банк, дана сума також більша за попередньо заявлені $3 млрд. Майже $2 млрд із цих коштів вже було виплачено.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі уточнив, що нова позика на $1,5 млрд виплачуватиметься окремими траншами щомісяця.

"У рамках такого варіанту фінансування, Світовий банк бере на себе зобов'язання щодо відшкодування уряду всіх витрат на виплати зарплат основним категоріям державних службовців, а також зарплат працівникам освіти щомісяця (починаючи з березня, після початку війни, принаймні до кінця року), за умови, що заробітна плата фактично виплачується у повному обсязі", – розповів представник Світового банку в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Банерджі уточнив, що позика схвалена в рамках проекту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" (або PEACE в Україні) та не є позикою на політику розвитку.

"Таким чином, після виділення первісної значної суми відшкодування за період з березня по травень, сума, що залишилася, виплачуватиметься щомісяця на основі підтвердження фактичних витрат", – пояснив регіональний директор.