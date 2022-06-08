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"Нафтогазу" потрібно $8 мільярдів на імпорт газу, – Вітренко

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"Нафтогазу" потрібно $8 мільярдів на імпорт газу, – Вітренко
Український газовий сектор зберігає працездатність, демонструючи стійкість та надійність навіть в умовах війни, але йому потрібна зовнішня допомога для підготовки до накопичення природного газу до опалювального сезону.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час виступу на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

"Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд кубометрів газу", – сказав він.

"За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд", – додав Вітренко.

За його словами, це є значною проблемою, але зараз ведеться робота з урядом США над пошуком більш комерційних шляхів, фінансових гарантій.

"Навіть розглядається такий варіант, як використання газу в рамках ленд-лізу", – зазначив голова "Нафтогазу".

Він наголосив, що нафтова інфраструктура України сильно постраждала від війни: два з двох нафтопереробних заводів, в основному, знищені російськими ракетами, нафтобази, нафтова інфраструктура значно пошкоджена.

"Але ми продовжуємо видобувати газ, зберігати газ, транспортувати газ, навіть деякі сміливі європейські компанії з початку війни завезли певний обсяг газу на зберігання до наших підземних газосховищ. Так що з цієї точки зору, знову ж таки, Україні потрібна допомога, але ми демонструємо нашу стійкість", – наголосив Вітренко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів напередодні доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 млрд кубометрів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 млрд кубометрів, споживання – від 21 до 24 млрд кубометрів.

"Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо", – зазначив він. 

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Топ коментарі

  • Maksym Kovalchuk
    У Бєні попросіть. Йому газ в 2а рази дешевше продаєте, то і транспортировка буде дешевша від риночної.
  • Panda Freeav
    ви ж там у газпрома виграли більше. навіть премії ти ублюдок отримував. Де гроші?
  • Yevhen Yasiura 0a71fcfe
    Шановні дописувачі, питання не у нафті, а в газі. Ви поміркуйте, що плете ця особина: Україні потрібно імпортувати біля 6 млрд. куб газу, бо свого 16-19 млрд. буде бракувати. Це кому він лапшу на вуха вішає? Третина промисловості зруйнована, виробничі потужності можуть бути відновлені не раніше 2-3 років після закінчення війни, а отже і споживання газу значно впаде. Вся нафтопереробка (яка на газу) також наказала "довго жити".Тому для населення і бюджетних установ газу власного видобутку більш ніж достатньо. А цей "спеціаліст" хоче ще хапнути 8 млрд. доларів ніби-то для "Нафтогазу" і це в умовах війни. Гнати такого пройдисвіта чим по далі. Із за такого корисного ідіота ВСУ недоотримають озброєння на 8 млрд., якого так нам бракує. Цей недоумок з ленд-лізу задумав ще напиляти. Пиляли на великому крадівництву, будували дороги, "Нафтогаз" навіть в долі давав кошти, а тепер що трапилось? Тільки справжній аудит і камера з виглядом на схід, щоб зрозуміло що насправді війна....
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