"Нафтогазу" потрібно $8 мільярдів на імпорт газу, – Вітренко
Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час виступу на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.
"Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд кубометрів газу", – сказав він.
"За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд", – додав Вітренко.
За його словами, це є значною проблемою, але зараз ведеться робота з урядом США над пошуком більш комерційних шляхів, фінансових гарантій.
"Навіть розглядається такий варіант, як використання газу в рамках ленд-лізу", – зазначив голова "Нафтогазу".
Він наголосив, що нафтова інфраструктура України сильно постраждала від війни: два з двох нафтопереробних заводів, в основному, знищені російськими ракетами, нафтобази, нафтова інфраструктура значно пошкоджена.
"Але ми продовжуємо видобувати газ, зберігати газ, транспортувати газ, навіть деякі сміливі європейські компанії з початку війни завезли певний обсяг газу на зберігання до наших підземних газосховищ. Так що з цієї точки зору, знову ж таки, Україні потрібна допомога, але ми демонструємо нашу стійкість", – наголосив Вітренко.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів напередодні доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 млрд кубометрів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 млрд кубометрів, споживання – від 21 до 24 млрд кубометрів.
"Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо", – зазначив він.