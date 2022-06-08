"Нафтогазу" потрібно $8 мільярдів на імпорт газу, – Вітренко

Український газовий сектор зберігає працездатність, демонструючи стійкість та надійність навіть в умовах війни, але йому потрібна зовнішня допомога для підготовки до накопичення природного газу до опалювального сезону.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час виступу на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.



"Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд кубометрів газу", – сказав він.



"За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд", – додав Вітренко.



За його словами, це є значною проблемою, але зараз ведеться робота з урядом США над пошуком більш комерційних шляхів, фінансових гарантій.



"Навіть розглядається такий варіант, як використання газу в рамках ленд-лізу", – зазначив голова "Нафтогазу".



Він наголосив, що нафтова інфраструктура України сильно постраждала від війни: два з двох нафтопереробних заводів, в основному, знищені російськими ракетами, нафтобази, нафтова інфраструктура значно пошкоджена.



"Але ми продовжуємо видобувати газ, зберігати газ, транспортувати газ, навіть деякі сміливі європейські компанії з початку війни завезли певний обсяг газу на зберігання до наших підземних газосховищ. Так що з цієї точки зору, знову ж таки, Україні потрібна допомога, але ми демонструємо нашу стійкість", – наголосив Вітренко.



Як повідомлялося, Кабінет міністрів напередодні доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 млрд кубометрів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 млрд кубометрів, споживання – від 21 до 24 млрд кубометрів.



"Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо", – зазначив він.