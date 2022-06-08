Продажі нових преміальних автомобілів в РФ обвалилися в 10 разів

У травні в РФ було реалізовано 1,5 тис. нових преміальних автомобілів, що на 89% менше, ніж роком раніше, і на 45% менше, ніж у квітні. Так, на їхню частку припало 5,3% усіх проданих за місяць легкових автомобілів, тоді як традиційно преміум-сегмент становив 9-10% російського ринку.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на розрахунки "Автостату".

Зазначається, що це перший місяць, коли преміальний сегмент ринку РФ скоротився майже вдвічі.



В "Автостаті" зазначають, що майже весь преміум-сегмент складається з марок, які призупинили постачання автомобілів до РФ. Лідерами в преміумі завжди були німецькі марки.

У січні-березні BMW скоротив продажі на 23%, Mercedes-Benz – на 39%. На решту брендів припадало менше продажів, але в основному це були європейські Audi, Porsche, Volvo та інші, японський Lexus та американські Cadillac та Chevrolet.



Проблеми з постачанням машин до Росії були пов'язані із вторгненням РФ в Україну, після чого бренди почали зупиняти виробництво та імпорт до РФ. Спочатку причиною була лише логістична криза. Але в березні США заборонили постачати в РФ автомобілі – у країні випускаються також BMW X серії та Mercedes GL, а також Cadillac та Chevrolet, що належать General Motors. Потім санкції ЄС торкнулися постачання в Росію машин дорожче за 50 тис. євро, а японські – дорожчі за $45,1 тис.



За даними джерел видання, Mercedes-Benz також не відвантажує автомобілі зі складу в РФ дилерам через побоювання вторинних санкцій. General Motors у результаті повністю пішла з ринку РФ. Поки зовсім не зачепили обмеження лише корейську Genesis, проте це не скасовує логістичних складнощів.

Продажі у масовому сегменті РФ також продовжують падати. У травні реалізація нових легкових та легких комерційних автомобілів скоротилася на 83,5%, до 24,3 тис. одиниць.



Експерти в "Автостаті" зазначили, що збірка в РФ була лише у Mercedes-Benz і BMW, відповідно, і їхні складські запаси виявилися більшими, ніж у інших марок. Проте в цілому у масових брендів обсяги машин були незрівнянно більшими, а під час сплеску попиту в березні активно розбирали саме преміальні автомобілі. Як пояснюють аналітики, "їх клієнти розуміли, що гроші є і зараз буде дешевше, а машин може потім зовсім не бути".

В "Автостаті" переконані, що частка преміальних марок продовжить падіння через зовнішні фактори, тоді як склади в масовому сегменті певною мірою поповнюються за рахунок китайських марок і традиційно російських виробництв.