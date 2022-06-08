Фонд гарантування встановив контроль над "Мегабанком"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб встановив контроль над визнаним нещодавно неплатоспроможним АТ "Мегабанк" та розпочинає пошук потенційних інвесторів з метою виведення банку з ринку.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Завдяки публічності і прозорості усіх процесів, у п’ятницю 3 червня, після оприлюднення інформації про опір керівників банку нам вдалося встановити контроль над банком: Фонд отримав доступ до відділення, електронних систем банку та замінив собою всі керівні органи. Нині уповноважена особа виконує усі функції та завдання, визначені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", – наголосила директорка-розпорядниця Фонду Світлана Рекрут.

Вона також відзначила "відповідальну позицію працівників банку, які стали на захист законних інтересів клієнтів і виконали свій обов’язок з передачі Фонду контролю за банком".

"Завдяки цьому нині проводяться усі необхідні дії для забезпечення збереження активів та документації, формування реєстру вкладників для організації виплат, підготовки оптимального плану врегулювання. Зокрема, Фонд оголосив про пошук інвесторів, які зможуть взяти на себе зобов’язання банку і професійно управляти його активами", – наголосила Рекрут.

У Фонді нагадали, що вкладники "Мегабанку" підпадають під дію закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", тобто вони отримають кошти у розмірі 100% вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Сума коштів, що може бути відшкодована Фондом вкладникам АТ "Мегабанк" (у тому числі ФОП), складає 4,1 млрд грн.

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних.

За підсумками роботи у 2021 році "Мегабанк" отримав 114,25 млн грн прибутку.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.