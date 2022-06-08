Шмигаль доручив міністерствам забезпечити аграріїв дизпаливом на час збору врожаю

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам забезпечити аграріїв необхідною кількістю дизельного палива на сезон збору урожаю.

Про це він повідомив у Telegram.

"Посівна кампанія, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ. У межах програми пільгових кредитів "5-7-9" для підтримки сільськогосподарських товаровиробників банки видали 38,5 млрд грн. З них – 24 млрд грн за програмою державних портфельних гарантій", – зазначив він.

Наразі, за його словами, розпочинається підготовка до збору врожаю. На сьогоднішній день перед аграріями стоять певні виклики.

"Перше, необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування Росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур", – зазначив глава уряду.

Друге, наголосив Шмигаль, це збереження нового врожаю. За його словами, Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.

Третій виклик – це забезпечення пального для аграріїв.

"Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВЦА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю", – підкреслив прем’єр.