Деякі російські пенсіонери за кордоном не можуть отримати пенсії внаслідок санкцій, – ЗМІ

Через санкції деякі російські пенсіонери, які мешкають за кордоном, не змогли отримати пенсії – з квітня закордонні банки почали відхиляти такі перекази.

Про це повідомляє РБК із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду Росії, передає російський Forbes.

Так, ПФР не зміг перерахувати пенсії 37 російським пенсіонерам. Конкретних обставин у фонді не розкрили.



"У другому кварталі поточного року було повернено платежі щодо 37 громадян. Більшість із них уже направили заяви з новими реквізитами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наприкінці квітня росйський уряд випустив ухвалу, яка регулює особливості виплат пенсій до кінця цього року на тлі обмежувальних заходів. Згідно з документом, перекази за кордон здійснюються через банк, який не потрапив під санкції.

Про який банк йдеться, не уточнюється. Раніше ці функції виконував "Сбєрбанк", але зараз він перебуває під санкціями США, Євросоюз погодив відключення банку від системи SWIFT, а Велика Британія заморозила його активи.



Якщо закордонний рахунок не приймає кошти ПФР, фонд надсилає пенсіонеру повідомлення про те, що він може подати заяву на отримання рублевих виплат на території Росії. Для цього необхідно вказати у заяві реквізити рахунку, відкритого у російському банку. Якщо виплата неможлива, а пенсіонер не надав нових реквізитів рахунку, виплата пенсій припиняється до розв'язання проблеми.

Наразі у 91 країні мешкають 124,5 тисячі російських пенсіонерів.