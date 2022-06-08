Податкова служба передала заявки на відшкодування ПДВ на 9,5 мільярда, – нардеп

Державна податкова служба передала до Держказначейства заявки на бюджетне відшкодування податку на додану вартість на 9,5 млрд грн.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Податкова служба розпочала процедуру відшкодування ПДВ. До відшкодування бізнесу за січень 2022 року у строки, встановлені законодавством, ДПС передала до казначейства заявки на суму 9,56 млрд грн", – зазначив він.

Він також нагадав, що згідно із законом, відшкодування ПДВ за період лютий-травень здійснюватиметься після реєстрації податкових накладних за цей період. Термін реєстрації триватиме до 15 липня.

Як повідомлялося, у травні Верховна Рада відновила відшкодування ПДВ експортерам з держбюджету.