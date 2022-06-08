Ірландська Kingspan планує створити будівельний хаб в Україні вартістю 200 мільйонів євро, – МЗС

Ірландська компанія Kingspan, світовий лідер у сфері рішень енергоефективного будівництва, теплоізоляційних технологій та оздоблення будівель, інвестує 200 млн євро в новий будівельний технологічний хаб в Україні.

Про це представники компанії повідомили за підсумками підсумками візиту до України, передає пресслужба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що хаб буде побудований протягом наступних п'яти років і створить понад 600 робочих місць.

За словами CEO групи Kingspan Джина Мурта, "ця інвестиція знаходиться на перехресті трьох криз: кліматичної кризи, кризи енергетичної безпеки та кризи, викликаної війною РФ проти України".

"Новий будівельний технологічний хаб, який ми плануємо створити, зробить позитивний внесок на всіх трьох фронтах: підтримує Україну, яка відбудовує свою економіку, задовольняє попит у Центральній та Східній Європі на енергоефективні будівлі та допомагає Європі зменшити залежність від імпорту нафти та газу", – наголосив він.

Мурта підкреслив, що амбіція компанії полягає в тому, щоби почати процес розробки проєкту негайно – за відповідних умов безпеки. Kingspan вже призначив проєктну групу для визначення відповідного місця, ймовірно на заході країни, і підтримує зв’язок з українським урядом з цією метою.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба рішення керівництва ірландської компанії та закликав міжнародний бізнес слідувати прикладу Kingspan – повністю вийти з російського ринку та перемістити інвестиції в Україну.

Kingspan має 198 виробничих потужностей по всьому світу і налічує понад 19 тис. працівників.

Зазначається, що 5 квітня Kingspan оголосив про завершення виходу з російського ринку та передав свою діяльність місцевому управлінню. На Росію припадало менше ніж 1% глобальних операцій Kingspan. Продукція Kingspan більше не доступна для продажу в Росії.

Крім того, Kingspan пожертвував $750 тис. UNICEF на створення п’яти центрів Blue Dot для допомоги біженцям на українському кордоні.