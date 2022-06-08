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Голова "Приватбанку" не бачить підстав для різкого падіння курсу гривні

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Голова "Приватбанку" не бачить підстав для різкого падіння курсу гривні
Наразі немає причин для падіння курсу гривні до 40-50 грн/$.

Про голова правління "Приватбанку" Герхард Бьош зявив у інтервʼю виданню "Forbes Україна".

"Важко сказати (яким буде курс, – ред.), адже ми не розуміємо, яким може бути попит, оскільки населенню та бізнесу досі заборонено вільно купувати валюту. З іншого боку, я не бачу жодних причин для різкого зростання курсу не те що до 50 грн/$, а й навіть до 40 грн/$", – сказав Бьош.

За його словами, банк вирішив не поспішати та не змінювати суттєво внутрішні курси у перші дні після рішення Нацбанку про зняття обмежень курсу для продажу валюти на готівковому ринку.

"На ринку був дуже серйозний ажіотаж, тож ми хотіли прослідкувати за його реакцією і вже потім, коли ситуація стабілізувалася, і курсоутворення перестало бути спекулятивним, також почали наближатися до ринкових рівнів. Загалом я вважаю, що Нацбанк вчинив правильно. З моменту введення перших обмежень минуло три місяці. Поступовий рух до ринкового курсоутворення – це важливий крок для того, щоб утримувати стабільною всю банківську систему. Не кажучи вже про те, що це дуже важливо для економіки загалом", – додав голова "Приватбанку".

Як повідомлялося, НБУ з 21 травня скасував обмеження курсу продажу готівкової валюти банками в Україні і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за банківськими картками за кордоном. Раніше діяло обмеження курсу за цими операціями на рівні "офіційний курс гривні плюс 10%", або 32,18 грн/$.

На той час на "чорному" ринку, який виник на початку війни після заборони Нацбанку на продаж валюти, курс досяг 37-38 грн/$, однак у останні дні він знизився до 35-36 грн/$.

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