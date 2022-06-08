Microsoft скорочує свою діяльність і звільнить частину співробітників в Росії, – Bloomberg

Корпорація Microsoft вирішила суттєво скоротити свою діяльність в Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву компанії.



"Унаслідок змін в економічних перспективах та впливу цього на наш бізнес в Росії ми ухвалили рішення значно скоротити наші операції в Росії", – йдеться у повідомленні.

Водночас компанія продовжить виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.



За словами представника компанії, відповідне рішення про скорочення бізнесу зачепить понад 400 співробітників, з якими компанія "тісно співпрацює для підтримки у цей складний час".

Як повідомлялося, у березні корпорація Microsoft зупинила продажі нових продуктів та послуг у Росії.