Росія вивозить вкрадене українське зерно в Туреччину за підробленими документами, – посол

РФ вивозить вкрадене на окупованих територіях України зерно в Туреччину через російські порти, видаючи його за російське.

Про це посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив в інтервʼю Укрінформу.

Він нагадав, що Україна передала Туреччині перелік суден, які використовуються для нелегального вивозу краденого зерна, в тому числі в порти Туреччини.

"Офіційна Анкара взяла це до уваги і пообіцяла докладно опрацювати", – сказав Боднар.

Водночас він зазначив, що за документами завозиться не українське зерно і не з українських портів.

"Насправді відбувається наступне: агресори крадуть українське зерно, завозять автотранспортом у Севастополь, звідки вивозять кораблями в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документам, ніби це російське зерно. Якби воно заходило за документами із Севастополя або із Херсона, ніхто б його не приймав. Оскільки роблять вигляд, що завозять із Краснодара чи Новоросійська, то для турецьких органів порушення немає", – пояснив дипломат.

Посол наголосив, що такі дії необхідно припинити.

"Це створює небезпечний прецедент. І ми маємо такі дії РФ припинити. Ми швидко працюємо над формуванням доказової бази і певних рішень органів правосуддя, аби було юридичне обґрунтування незаконності дій РФ та підстави для припинення руху цих суден", – наголосив Боднар.

Як повідомлялося, сьогодні в Анкарі відбулася організована владою Туреччини зустріч, присвячена розблокуванню експорту зерна з українських портів, за участі голови російського МЗС Сєргєя Лаврова.

Водночас на початку тижня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.