Закарпатські компанії не будуть постачати пальне в інші регіони, – голова ОВА (оновлено)

Закарпатські місцеві паливні компанії відмовляються постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу саме Закарпаття.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віктор Микита у Telegram.

За його словами, компанії відмовилися від постачань "навіть попри надрентабельні пропозиції".

"Ми створили механізми та умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів з країн ЄС здійснюється максимально швидко, без штучних перешкод, бюрократії тощо", – наголосив Микита.

За словами очільника Закарпаття, усі місцеві постачальники займають 40% ринку, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни.

Пізніше Микита видалив цей допис, заявивши, що його не правильно зрозуміли і про блокування транзиту палива в інші регіони у ньому не йдеться.

Водночас він підтвердив, що закарпатські імпортери палива пообіцяли не продавати його за межі регіону.

"Ми не впливаємо на транзит палива. Це питання державного рівня. Йшлося про місцевих підприємців, для яких ми створили сприятливі умови імпортування палива та логістики, щоб уникнути паливної кризи в області. У відповідь підприємства відмовилися спекулювати на ціні та продавати своє паливо дорожче за межі регіону", – написав голова Закарпатської області.

Згодом він також опублікував повідомлення, у якому йдеться про сприяння з боку Закарпатської ОВА у забезпеченні швидкої логістики для постачання палива з Румунії на запит одного з національних операторів ринку нафтопродуктів.

Як повідомлялося, прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу.