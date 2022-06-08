Рівень бідності в Україні може зрости через війну до 58%, – Світовий банк

Українські домогосподарства втратять чверть бюджету через підвищення вартості життя, а бідність може сягнути 58% у 2023 році.

Про це повідомив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, передає Інтерфакс-Україна.



"За нашими власними оцінками, втрати домогосподарств від шоку доходів та підвищення вартості життя становитимуть близько 25% бюджету домашніх господарств. Бідність, за найгіршого сценарію, може досягти 58% у 2023 році", – сказав він в інтерв'ю агентству.



За його словами, це підштовхне мільйони українців до отримання соціальної допомоги.



Незважаючи на значне фінансове навантаження державного бюджету, Україні слід уникати різких скорочень соціальних видатків, оскільки це матиме катастрофічні наслідки для одержувачів допомоги в рамках цих програм соціального захисту, переконані у Світовому банку.



"Саме тому Банк підтримував і підтримуватиме програму Гарантованого мінімального доходу, зокрема за допомогою нової виплати у розмірі $50 млн", – сказав Банерджі.



Він також нагадав, що Світовий банк готується надати Україні позику майже $100 млн у рамках перерозподілу коштів позики для підтримки програми допомоги переселенців на період запровадження військового стану.

Як повідомлялося, Світовий банк схвалив додаткове фінансування Україні на $1,5 млрд. Ці кошти будуть використані на виплати зарплатні державним службовцям та вчителям.