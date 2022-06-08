Світовий банк проведе комплексну оцінку збитків України через російське вторгнення

Світовий банк (СБ) спільно з українським урядом та Європейським Союзом до кінця літа підготує комплексну "оцінку збитків та потреб" України.

Про це регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"На даному етапі прямий фізичний збиток становить понад $100 млрд. Якщо ви додатково врахуєте економічні втрати, які зазнали компанії та приватні особи через війну, збитки зростуть у два чи три рази", – сказав представник Світового банку.

Банерджі нагадав, що наприкінці березня СБ оцінив збитки, завдані інфраструктурі та спорудам в Україні, приблизно в $60 млрд, що майже співпало з оцінками, які надаються на постійній основі Київською школою економіки, яка використовує методологію Світового банку.

Водночас він зазначив, що зараз Україна щомісяця потребує величезних ресурсів, щоб підтримувати функціонування економіки під час війни.

"За оцінками уряду, з якими ми загалом погоджуємося, потреба в ресурсах загалом становить близько $5 млрд на місяць (або $35 млрд з нинішнього моменту до кінця 2022 року). Очевидно, що отримання достатніх ресурсів – найважливіше завдання, але вартість цих ресурсів також має значення саме тому, що Україні потрібно буде обслуговувати ці борги, що зростають, у майбутньому", – сказав представник СБ.

У зв'язку з цим він нагадав, що найкращий спосіб для партнерів підтримати Україну – це надання грантів, і це найбільш помітно роблять США.

"Оскільки непросто отримати гранти достатнього розміру. Наступним найкращим варіантом є позики, які забезпечують досить пільгові умови, з низькими відсотковими ставками та більш тривалими термінами погашення, наприклад, від Світового банку та інших МФО. Деякі країни, такі як Великобританія, Нідерланди, Швеція, Литва , Латвія та Данія, допомогли збільшити обсяг таких дешевих позик для України, надавши гарантії Світовому банку та іншим міжнародним фінансовим організаціям, що є нестандартною практикою", – зауважив Банерджі.

Читайте також: Світовий банк спрогнозував зростання глобальних цін на продовольство на 23% через розв’язану Росією війну

Загалом, за його оцінками, міжнародні партнери визнали фінансові проблеми та виділили близько $20 млрд на фінансування допомоги Україні.

"Незважаючи на ці значні зобов'язання, терміни їх погашення будуть, як і раніше, мати вирішальне значення для задоволення поточних потреб України", – наголосив регіональний директор СБ.

"Досягнення довоєнного рівня економіки, на жаль, не буде швидким або легким. Україні потрібне швидке економічне зростання – набагато більше, ніж у середньому на 3% на рік, який ми спостерігали в довоєнну епоху", - наголосив він.

За словами представника СБ, простим способом зрозуміти це є "правило 70": щоб розрахувати кількість років, необхідних для подвоєння ВВП, потрібно 70 розділити на річні темпи зростання.

"Таким чином, при зростанні в 3% Україні потрібно 22 роки, щоб подвоїти свою економіку. Але якщо Україна зможе досягти стабільного зростання на рівні 7%, їй буде потрібно всього 10 років", – пояснив Банерджі.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів Світового банку напередодні схвалила додаткове фінансування для України в розмірі $1,49 млрд.

Проєкт отримав фінансові гарантії від Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії; паралельне фінансування від Італії та очікувані майбутні гарантії, включаючи Данію. Він також співфінансується вкладами до нового багатостороннього донорського трастового фонду (MDTF) від кількох держав, включаючи Швейцарію.

Банк нагадав, що це нове фінансування є частиною пакету підтримки понад $4 млрд, який мобілізує СБ, і близько $2 млрд із цих коштів уже було виплачено.