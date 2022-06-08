Російський "АвтоВАЗ" почав виробництво автомобілів без подушок безпеки

Найбільший російський автовиробник "АвтоВаз" 8 червня після кількамісячного простою почав виробництво "спрощеної" версії автомобіля Lada Granta.

Водночас обсяг виробництва навіть "спрощених" автомобілів, за неофіційними даними, наразі становитиме всього 68 штук на добу, повідомляє російське інформагентство РБК.

За словами джерел агентства, така незначна кількість вироблених авто пояснюється змінами у технологічному процесі, підприємство сподівається, що обсяг випуску спрощених Lada Granta збільшуватиметься.

За даними агентства, автомобіль постачатимуть російським дилерам у двох комплектаціях. У найпростішого седана будуть відсутні система ABS, подушки безпеки та тривожна кнопка ЕРА-ГЛОНАСС. Крім цього, Granta обладнають старим кермом від Lada Kalina.

У більш дорогій версії машину обладнають електросклопідйомниками та підсилювачем керма. Однак більшості звичних систем у ній все одно не буде.

Обидві комплектації отримають застарілий 1,6-літровий двигун потужністю 90 к.с. зниженого екологічного класу.

Очікується, що наступними моделями Lada, які отримають спрощені версії, стануть Vesta і Niva. Чим ці автомобілі відрізнятимуться від стандартних модифікацій наразі невідомо.