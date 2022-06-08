Місцевій владі дозволять використовувати кошти спецфонду на нагальні потреби громад, – законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який розширює можливості органам місцевого самоврядування (ОМС) в умовах воєнного стану використовувати кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на нагальні потреби громад.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Ідеться про розроблений Мінрегіоном спільно з експертами з питань фінансів Офісу підтримки реформи децентралізації законопроєкт "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень" (№7426).

"На рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів зберігають чималі гроші, які мають цільове призначення. Проте ОМС не можуть використати їх на першочергові потреби громад. Відтак Мінрегіон виступив із законодавчою ініціативою, яка дозволить ОМС оперативно приймати рішення та спрямовувати ці кошти на забезпечення життєво необхідних потреб своїх жителів в умовах воєнного стану", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Законопроєкт пропонує:

скасувати на період дії воєнного стану обмеження здійснення видатків за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету, визначені частиною другою статті 85 Бюджетного кодексу;

надати право місцевим державним, військовим, військово-цивільним (у разі утворення) адміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад передавати кошти із спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів) до загального фонду місцевого бюджету на підставі відповідного рішення.

У Мінрегіоні додали, що наразі на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів є чималі обсяги надходжень екологічного та інших податків. Також зберігаються залишки коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності тощо.