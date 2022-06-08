"Укренерго" запропонувало кілька варіантів розподілу коштів від експорту електроенергії в Європу
Про це повідомив голова оператора Володимир Кудрицький на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Кудрицького, потенційний запас генеруючих потужностей України, які можуть бути вивільнені та спрямовані на здійснення експорту електроенергії, обчислюється у гігаватах. Водночас за поточним законодавством виручені кошти "Укренерго" мають спрямовувати на розвиток інтерконекторів.
"Враховуючи масштаб потенційних доходів, ми в короткостроковій перспективі стільки коштів просто не зможемо використати. У такій ситуації можливі різні механізми соціалізації цих грошей в енергосектор. Наприклад, у нас є борги на балансуючому ринку, і ми можемо пропорційно всім учасникам ринку за рахунок цих грошей упродовж певного часу виплачувати борги", – сказав Кудрицький.
Він зазначив, що енергокомпанії зможуть стабілізувати свою роботу, направивши отримані гроші на підготовку до майбутньої зими, купівлю палива та проведення ремонтів.
Як повідомлялося, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно із європейською континентальною мережею ENTSO-E. Оператори систем передачі Континентальної Європи на початку червня дали позитивну відповідь на запит НЕК "Укренерго" щодо відновлення експорту електроенергії з України.
У даний час експорт через викуп потужності міждержавних перерізів здійснюється до Молдови та Польщі загалом до 816 МВт.
"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних та міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.