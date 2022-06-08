Магазини французької компанії L'Оccitane відновили роботу в Росії під новим брендом

Торгові точки французької парфумерної компанії L'Оccitane закриті у квітні через російське вторгнення в Україну, відновили роботу в Росії під брендом "Л`Окситан", в них як і раніше продається продукція французького бренду.

Як повідомили у службі підтримки "Л`Окситан", станом на 8 червня продовжили роботу всі раніше закриті магазини мережі, пише російський "Коммерсант".

Представники компанії зазначили, що зміна назви пов'язана з відділенням російського представництва L'Оccitane від головної організації, після чого підрозділ в РФ має функціонувати як самостійна юридична особа.

Водночас в російській мережі запевнили, що попри відокремлення продукція французького бренду продовжить надходити до російських магазинів у колишньому режимі, а отримані до призупинення діяльності торгових точок дисконтні картки залишаються активними.

Як повідомлялося, французька косметична компанія L’Occitane у квітні заявила, що засуджує вторгнення РФ в Україну та закриває магазини на території Росії, також припиняє онлайн-продажі продукції компанії. В компанії також запевняли, що припинили постачання продукції в РФ.

На початок 2022 року в РФ працювало 112 магазинів французької компанії, в них було працевлаштовано приблизно 700 осіб.