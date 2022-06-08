Голова Київської області оцінив вартість нового будинка для сімей, що втратили житло, в 1,2 мільйона

Вартість будівництва одного будинка площею 90 квадратних метрів для осіб, що втратили житло у Київські області, становитиме близько 1,1-1,2 мільйона гривень без урахування ремонту та меблів.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба розповів у інтерв’ю "Forbes Україна".

"В області повністю зруйновано близько 5000 приватних будинків. Ми вже розпочали пілотний проєкт зі зведення одноповерхових приватних будинків на території Дмитрівської громади. Плануємо до 12 червня звести п’ять будинків", – розповів Кулеба.

Він уточнив, що ці п’ять будинків будівельні компанії споруджують у якості меценатської допомоги.

"Розраховуємо, що проєкт буде типовим для області. Далі рухатимемося в інших масштабах і обʼємах. План – побудувати 2500 будинків до настання холодів. Якими вони будуть? Площа типового будинку на три кімнати – 90 кв. м. Собівартість, на яку хочемо вийти, 1,1–1,2 млн грн, без ремонту й умеблювання, але з необхідною сантехнікою. Також будуть типові варіанти на на 60 кв. м, і 120 кв. м", – сказав Кулеба.

За його словами, для будівництва 5000 таких будинків потрібно залучити фінансування на загальну суму близько 6 млрд грн, без витрат на облаштування електромереж та газопостачання.

"Щодо фінансування розглядаємо всі джерела: державний бюджет, міжнародні фонди. На жаль бюджет області не зможе покрити навіть третину потреб", – додав Кулеба.

Як повідомлялося, 21 травня президент Володимир Зеленський повторно призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації. Він обіймав цю посаду з початку лютого 2022 року і до вторгнення російських військ в регіон, під час бойових дій обласну військову адміністрацію очолював генерал-лейтенант, командувач Операції об'єднаних сил (ООС) Олександр Павлюк.