Суд Фіджі схвалив екстрадицію до США яхти російського олігарха Керімова

Верховний суд Фіджі дозволив США вивезти за межі острова супер яхту Amadea (прапор – Кайманові острови), власником якої вважають підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова.

Про це повідомляє Reuters, передають Порти України.

Суд ухвалив, що суспільний інтерес вимагає, щоб яхта "пішла з вод Фіджі", оскільки її стоянка на острові в умовах юридичних суперечок щодо її конфіскації "дорого обходилася уряду".

"Яхта увійшла до вод Фіджі без будь-якого дозволу і, швидше за все, щоб уникнути судового переслідування з боку Сполучених Штатів", – зазначається в ухвалі суду.

За словами генпрокурора Фіджі Крістофера Прайда, суд погодився з тим, що питання щодо відмивання грошей та власності мають вирішуватися в суді США.

"Amadea передана владі США, і тепер залишить Фіджі", – сказав Прайд.

Раніше Верховний суд Фіджі призупинив екстрадицію до США елітної яхти Amadea. Зазначалося, що апеляцію на видачу яхти США подала компанія Millemarin Investment Limited, яка офіційно нею володіє. Як стверджувлаи в компанії, судно належить колишньому керівникові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову, який не потрапив під санкції.

Поки Верховний суд Фіджі розглядав апеляцію, уряд острова оплачував утримання яхти. ФБР із цього приводу заявило, що експлуатаційні витрати яхти становлять $25-30 млн на рік, і зобов’язання платити їх буде покладено на США після передачі судна.

Супер яхта Amadea, вартість якої оцінюється в $325 млн, прибула на Фіджі 13 квітня після 18-денного переходу з Мексики. Через тиждень влада острова затримала судно на запит США.

Сулейман Керімов потрапив під санкції США з 2014 року не лише у зв’язку з агресію РФ проти України, але й через російські злочини у Сирії.