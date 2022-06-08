В Україні можуть заборонити медпрепарати 13 західних компаній

Під гаслом боротьби з російськими ліками можуть бути заборонені препарати 13 компаній з Європейського Союзу, Великої Британії та США.

Про це заявив президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк на пресконференції, передає Укрінформ.

"Ми звертаємо увагу громадян, всіх лікарів, Міністерства охорони здоров’я на те, що прийняті зміни до закону про ліки, якими заборонять постачання ліків з Російської Федерації та Білорусі, містять також пункт, яким по факту забороняються всі ліки, що випускаються в країнах Європейського Союзу, Великої Британії та США – більше, ніж 13 компаній, що якось були пов'язані з РФ та РБ. Якщо будуть такі підозри, Міністерство охорони здоров’я може позбавити ці компанії реєстраційних свідоцтв на їхні препарати, і, відповідно, вони можуть піти з України", – сказав Сердюк.

На його думку, це дуже серйозно, тому що під гаслом правильної боротьби з російськими ліками можуть заборонити європейські препарати.

"Зараз кожен четвертий лікарський засіб – близько 700 препаратів – можуть бути рішенням чиновників заборонені. А між іншим, всі санкції, які приймаються у світі, не стосуються лікарських засобів і продовольства. Якщо група компаній залишить український ринок, то чи зможуть покрити дефіцит ліків ті, що залишаться?" – додав Сердюк.

Він підкреслив, що це той крок, коли треба десять разів подумати задля прийняття рішення.

Як повідомлялося, на початку травня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь".