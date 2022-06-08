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Канада запровадила нові санкції проти нафтогазової галузі Росії (оновлено)

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Канада запровадила нові санкції проти нафтогазової галузі Росії (оновлено)
Канада оголосила про нові секторальні санкції, спрямовані проти нафтогазової та хімічної галузей Росії.

Про це оголосили у Міністерстві закордонних справ Канади, передає Укрінформ.

"Цими новими заходами запроваджується заборона на експорт 28 послуг, критично важливих для роботи нафтової, газової та хімічної промисловості, у тому числі технологічних, управлінських, бухгалтерських та рекламних послуг", – ідеться в поширеному повідомленні.

Зокрема, забороняється надання наступних послуг:

  • транспортування нафти та природного газу;
  • послуги із зберігання рідин або газів;
  • роздрібний продаж моторного палива;
  • реалізація на оплатній або договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів та промислових та технічних хімікатів;
  • послуги з оптової торгівлі твердим, рідким та газоподібним паливом та супутніми товарами;
  • роздрібна торгівля мазутом, газом балонним, вугіллям та дровами;
  • послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;
  • інші послуги з надання житла, не включені до інших угруповань;
  • послуги водного транспорту – вантажні перевезення;
  • послуги водного транспорту – послуги буксирування та штовхання;
  • послуги з лізингу чи оренди машин та обладнання без оператора;
  • комп'ютерні та супутні послуги;
  • дослідження та розробки;
  • бухгалтерські, аудиторські та облікові послуги;
  • послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;
  • послуги управлінського консалтингу;
  • послуги, пов'язані із консультаційними послугами з управління;
  • архітектурні послуги;
  • інженерні послуги;
  • комплексні інженерні послуги;
  • супутні науково-технічні консультаційні послуги;
  • послуги з технічного тестування та аналізу;
  • рекламні послуги;
  • послуги, пов'язані з майнінгом;
  • послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;
  • послуги, пов'язані із розподілом енергії;
  • очищення стічних вод та сміття, санітарію та інші послуги з охорони навколишнього середовища.

Санкціями забороняється будь-якій особі в Канаді надавати перераховані послуги Росії або будь-якій особі в Росії для таких галузей: видобуток нафти та природного газу, видобуток металевих руд, інший видобуток корисних копалин, діяльність гірничо-допоміжної служби, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, виробництво хімікатів та хімічних продуктів.

У документі йдеться, що країна у координації з міжнародними партнерами продовжить роботу над подальшими заходами щодо РФ.

Зазначається, що нафтова, газова та хімічна галузі промисловості, які підпадають під дію нових санкцій, забезпечують 50% доходів федерального бюджету РФ.

"Ці заходи зменшать спроможність росії вести війну та надішлють російському режиму чіткий сигнал: Канада не відмовиться від наміру притягнути до відповідальності винуватців руйнувань в Україні", – наголосили у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Канада запровадила нові санкції проти Росії за вторгнення в Україну, наклавши обмеження на 22 фізичні та 4 юридичні особи.

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