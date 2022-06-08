Зеленський дозволив призупиняти дію будівельних норм на час війни

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2254-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності", покликаний прискорити та спростити відбудову міст та сіл, що постраждали внаслідок бойових дій, а також розширити можливості для забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили домівки.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Зроблено черговий крок у напрямку спрощення процедур у сфері містобудівної діяльності. Підписаний президентом закон покликаний розв’язати низку містобудівних питань, які виникли внаслідок багаточисельних руйнувань та потребують оперативних дій. Він також сприяє комплексній відбудові та підтримці життєдіяльності громад. Зокрема, пропонує стратегічні підходи до відновлення зруйнованих населених пунктів", – наголосив Чернишов.

Зокрема, закон:

визначає шляхи відбудови зруйнованих населених пунктів;

визначає процедури розміщення тимчасових споруд, призначених для тимчасового проживання та обслуговування громадян, які втратили житло;

спрощує процедури та механізми капітального будівництва об’єктів для тимчасового проживання осіб, які втратили житло (зокрема, процедури виділення земельних ділянок);

врегульовує процедури, пов’язані з розміщенням виробничих потужностей переміщених (евакуйованих) підприємств.

Крім того, закон впроваджує новий спеціальний вид містобудівних програм – Програму комплексного відновлення населеного пункту (території), яка має визначити просторові та соціально-економічні пріоритети, а також комплекс заходів для забезпечення відновлення кожного регіону, населеного пункту, кожної території, яка зазнала втрат і руйнувань внаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла цей закон 12 травня. Серед іншого, закон також надає Кабінету міністрів право приймати рішення про призупинення дії будівельних норм на період воєнного стану.