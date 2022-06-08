Нацбанк пояснив механізм спрощеної перевірки покупців військових облігацій

Національний банк України (НБУ) надав банкам роз'яснення для належного проведення спрощеної ідентифікації та верифікації покупців облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) "Військові облігації".

Відповідні зміни внесено до постанови правління НБУ №60 від 23 березня, вони набудуть чинності з 9 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

Вказаною постановою Нацбанк дозволив на час дії воєнного стану застосовувати спрощений порядок перевірки клієнтів, які купують військові облігації на первинному ринку, в тому числі дозволив не проводити перевірку джерел походження коштів для таких операцій.

Водночас спрощений підхід не застосовується для клієнтів, до яких обов’язково встановлюється високий ризик ділових відносин відповідно до вимог закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

В Нацбанку пояснили, що до таких осіб належать:

клієнти, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, залучених до сфери боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення;

клієнти, включені до переліку юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із терористичними організаціями або терористами, а також осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції; клієнти, які є представниками осіб, включених до цього переліку, та клієнти, якими прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до цього переліку осіб;

іноземні публічні діячі (PEP), члени їх сімей та особи, пов’язані з такими PEP, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи;

клієнти, до яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції";

клієнти, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.

Спрощені заходи належної перевірки також не здійснюються щодо клієнтів, які проводять операції з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" на вторинному ринку ОВДП.