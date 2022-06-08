Німеччина відкладе закриття вугільних електростанцій через загрозу відключення газу з Росії

Уряд Німеччини хоче тимчасово залишити в резерві додаткові вугільні електростанції майже на два роки, щоб запобігти можливій нестачі електроенергії у разі раптового скорочення постачання природного газу з Росії.

Про це заявили німецькі офіційні особи, передає Європейська правда із посиланням на АР.

Зазначається, що Німеччина намагається відмовитися від російського газу через війну в Україні та розраховує закінчити цей процес у 2024 році.

Але уряд побоюється, що Москва може раптово припинити постачання у відповідь на економічні санкції, запроваджені проти Росії західними країнами.

Законопроєкт, погоджений урядом, забезпечить, щоб вугільні електростанції, які раніше планували закрити, залишалися в робочому стані.

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У Німеччині вже є кілька інших вугільних електростанцій, що перебувають в резерві, і вони можуть бути активовані в разі надзвичайної ситуації.

Прессекретарка уряду Крістіане Гоффманн заявила, що це рішення було важливим "у світлі нападу Росії на Україну та напруженої ситуації на енергетичних ринках".

Раніше керівник німецького Федерального агентства з мереж ФРН Клаус Мюллер на тлі війни Росії проти України закликав нарощувати запаси природного газу в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Sempra Energy продаватиме близько 2,25 млн тонн скрапленого природного газу (LNG) на рік найбільшому німецькому виробникові електроенергії RWE AG, який має намір відмовитися від російського природного газу.