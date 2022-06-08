Українські рітейлери оцінили свої збитки внаслідок бойових дій у 50 мільярдів

Рітейлери України оцінюють збитки внаслідок повномасштабного російського вторгнення у 50,7 млрд грн.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного у травні Асоціацією рітейлерів України (РАУ) та Українською радою торгових центрів (УРТЦ), повідомляє пресслужба Асоціації.

У дослідженні взяли участь 295 мережевих роздрібних компаній України, представлені 28 549 магазинами загальною торговою площею 15,4 млн кв. м. Серед них малі компанії, де працює від 3 до 20 торгових точок) склали 43%, середні компанії (21-50 точок) – 25% та великі мережі, де працює понад 50 об'єктів (32%).

Торговим компаніям пропонувалося оцінити їх втрати у нерухомості, обладнанні, товарних та складських запасах тощо за період з 24 лютого до 23 квітня 2022 року, без урахування втраченої вигоди.

Учасники дослідження оцінили сумарний обсяг прямої шкоди внаслідок бойових дій у 50,7 млрд грн (в середньому 30,48 тис. грн на 1 кв. м площі пошкоджених торгових точок, або 17,4 млн грн на один пошкоджений магазин).

За даними дослідження, 41% збитків посідає пошкодження будівель, приміщень магазинів, інженерних мереж, оздоблення тощо. Збитки по товарних залишках у магазинах (оцінка за закупівельною ціною) та втрати обладнання склали по 17%, втрати товару на складах – 14%, збитки складським, виробничим, офісним будівлям/приміщенням та обладнанню в них (які знаходились у власності компаній) склали 9%, ще 2% становлять інші збитки.

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"50,7 млрд – це далеко не всі прямі збитки, яких зазнав український рітейл. На цьому етапі ми порахували тільки найбільші та найактивніші мережеві компанії. Багато малих регіональних мереж, не мережеві підприємства, торгові точки на ринках залишаються не пораховані. Тому реальна цифра прямих збитків буде набагато більшою", – прокоментував результати дослідження голова УЦРТЦ Максим Гаврюшин.

У розрізі товарних груп найбільше постраждали продовольчі мережі – 60% від збитків по галузі. На другому місці – fashion-рітейлери, втрати яких склали 11% галузі торгівлі. До трійки найбільш постраждалих галузей торгівлі входять й продавці електроніки та побутової техніки – 7% від збитків по галузі.

За даними дослідження, станом на 23 лютого 2022 року в середньому працювало 96 торгових точок на одну компанію, середній розмір торгової точки – 540 кв. м. Через два місяці від початку бойових дій продовжило працювати 70% торгових точок від довоєнної кількості на 74% площ від обсягу площ довоєнного періоду (тобто 20 060 магазинів загальною площею 11,4 млн кв. м з 28 549 магазинів від довоєнного періоду).

Протягом двох місяців військових дій істотних збитків було завдано 2910 торговим точкам площею 1,6 млн кв. м (10% торгових точок від довоєнної кількості та 11% від площі), 30% торгових точок залишалися закритими через два місяці після початку війни.