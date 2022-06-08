Катар визначив партнерів для розширення найбільшого у світі проєкту з виробництва скрапленого газу

Катар обрав Exxon Mobil Corp, TotalEnergies SE, Royal Dutch Shell і ConocoPhillips як партнерів у розширенні найбільшого у світі проєкту з виробництва скрапленого природного газу (LNG).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає enkorr.

Зазначається, що розширення Північного родовища North Field South (NFS) збільшить виробництво LNG у Катарі на 64% до 2027 року, зміцнить його позицію провідного у світі експортера LNG й допоможе гарантувати довгострокові постачання газу в Європу.

Державна компанія Qatar Energy (QE) вирішила самостійно ухвалити остаточне інвестиційне рішення для розробки проєкту розширення Північного родовища вартістю $30 млрд, але відкрила прийом заявок на пошук партнерів, які розділять фінансовий ризик розробки.

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Чотири компанії, які вже є частиною існуючого виробництва LNG у Катарі, подали заявки у травні 2021 року разом із новими учасниками Chevron Corp та італійською Eni.

Чотири джерела підтвердили, що Exxon і Total були серед переможців, а одне джерело повідомило, що Shell і Conoco братимуть участь у проєкті.

Exxon, Total і ConocoPhillips відмовилися від коментарів.

Зі слів одного з джерел, попри те, що рішення вже ухвалено, офіційне оголошення переможців може бути зроблено лише наприкінці цього місяця.

QE заявила, що проведе пресконференцію і церемонію підписання 12 червня, не повідомивши жодних подробиць.