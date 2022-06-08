Катар визначив партнерів для розширення найбільшого у світі проєкту з виробництва скрапленого газу
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає enkorr.
Зазначається, що розширення Північного родовища North Field South (NFS) збільшить виробництво LNG у Катарі на 64% до 2027 року, зміцнить його позицію провідного у світі експортера LNG й допоможе гарантувати довгострокові постачання газу в Європу.
Державна компанія Qatar Energy (QE) вирішила самостійно ухвалити остаточне інвестиційне рішення для розробки проєкту розширення Північного родовища вартістю $30 млрд, але відкрила прийом заявок на пошук партнерів, які розділять фінансовий ризик розробки.
Чотири компанії, які вже є частиною існуючого виробництва LNG у Катарі, подали заявки у травні 2021 року разом із новими учасниками Chevron Corp та італійською Eni.
Чотири джерела підтвердили, що Exxon і Total були серед переможців, а одне джерело повідомило, що Shell і Conoco братимуть участь у проєкті.
Exxon, Total і ConocoPhillips відмовилися від коментарів.
Зі слів одного з джерел, попри те, що рішення вже ухвалено, офіційне оголошення переможців може бути зроблено лише наприкінці цього місяця.
QE заявила, що проведе пресконференцію і церемонію підписання 12 червня, не повідомивши жодних подробиць.