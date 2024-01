Китайський гігант Huawei почав закривати магазини в Росії, – ЗМІ

Китайський виробник електроніки і телекомунікаційного обладнання Huawei почав закривати свої торгові точки в Росії.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, з 19 магазинів компанії в Росії роботу припинили вже чотири, пише "Коммерсант".

Перший магазин було закрито 28 лютого у московському торговому центрі "Рів'єра". Потім були закриті магазини в Новокузнецьку, Уфі та Ростові-на-Дону.

Причиною закриття магазинів в російському представництві компанії називають нестачу продукції на складах і падіння попиту на смартфони.

"Цілком ймовірно, що найближчими місяцями Huawei продовжить закривати свої магазини", – повідомило джерело, близьке до російського представництва китайської компанії.

Як повідомлялося, офіційно Huawei не заявила про припинення постачання продукції в Росію, але наприкінці травня перестала виходити на зв'язок зі своїми клієнтами в цій країні.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомляло, що ще декілька великих китайських технологічних компаній припинили постачання своєї продукції в РФ, не оголошуючи про це публічно. За даними видання, серед них – постачальник комп’ютерної техніки Lenovo Group Ltd. та виробник смартфонів та електроніки Xiaomi Corp. Публічно про припинення роботи в РФ і Україні оголосив лише великий китайський дронів SZ DJI Technology Co.

WSJ відзначає, що, на відміну від західних компаній, китайський бізнес схильний не робити офіційних заяв про свою позицію щодо війни РФ проти України через офіційну позицію Пекіна, який критикує запровадження санкцій проти РФ, хоча і наполягає на необхідності мирного врегулювання конфлікту.