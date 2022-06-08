Російський "Сбєрбанк" ліквідує підрозділ з розробки ігор через санкції

Російський "Сбєрбанк" прийняв рішення закрити свій підрозділ з розробки мобільних ігор SberGames.

В банку пояснили таке рішення впливом запроваджених щодо нього санкцій, пише російський "Коммерсант".

"SberGames зупиняє винаймання нових співробітників та запуск нових проектів. Планується, що частина співробітників SberGames перейде на роботу до інших підрозділів банку", – повідомили у "Сбєрбанку".

Водночас джерела видання припускають, що значну частину профільних співробітників звільнять. Загалом над проєктом працювало близько 200 осіб.

Цей підрозділ було засновано всього рік тому – ТОВ "Сбергеймз" (бренд SberGames) засновано у квітні 2021 року. Компанія планувала розробляти мобільні ігри, для чого швидко набирала фахівців з досвідом, пропонуючи їм високі зарплати.

Однак після російського воєнного вторгнення в Україну і запроваджених у відповідь країнами Заходу санкцій проти РФ російські розробники фактично були відрізані від цифрових магазинів мобільних додатків (App Store і Google Play). Через це розвиток SberGames було заморожено, а керівники компанії звільнилися.